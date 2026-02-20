EL CIS de Tezanos estima un empate técnico entre PSOE y PP, que dependería de Vox

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. PPCYL | EUROPAPRESS

El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centrado en las elecciones en Castilla y León del próximo 15 de marzo muestra un empate técnico entre el PP y el PSOE, siendo los populares la opción más votada con el 33,4 % de los votos, 1,1 puntos más que los socialistas. Según el barómetro, los dos principales partidos mejoran sus porcentajes con respecto al 2022. Las horquillas de escaños son lo suficientemente amplias como para que sea difícil hacer una estimación. En el caso del PP, la mayor certeza es que no recuperará una mayoría absoluta que le niegan las urnas desde el 2019, cuando tuvo que pactar el Gobierno con Ciudadanos. Su siguiente socio fue Vox, con un baremo optimista para el partido ultraconservador: el CIS le otorga entre 11 y 19 escaños, cuando lograron 13 en la anterior cita electoral. Vox, además, aumentaría en casi dos puntos su porcentaje de voto.

El sondeo muestra la parte más cruda de los caprichos de las urnas. La coalición de Sumar tiene una estimación de entre cero y cuatro escaños. En febrero del 2022, con los magentas aún por llegar, Podemos logró un único escaño en las Cortes. Los morados, con un 3,7 % de porcentaje de voto, quedarían fuera una la Cámara una década después.

Los partidos de ámbito provincial o supraprovincial tienen perspectivas diversas. La Unión del Pueblo Leonés, que triplicó —sin escaño resultante— sus votos en las últimas generales, aspira a conseguir cuatro procuradores, lo que sería todo un récord para los leonesistas. El otro extremo de su horquilla les dejaría con dos escaños, uno menos que actualmente. El descalabro más notorio sería para Soria Ya, que logró tres de los cinco escaños en juego en su provincia, y cuatro años después, optarían solo a uno.