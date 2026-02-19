Una agresión y tres meses de amenazas del jefe de la policía a su subordinada: «Vete a la mierda, eres lo peor»

Bea Abelairas
B. abelairas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

José ángel González a su llegada este miércoles a su domicilio
José ángel González a su llegada este miércoles a su domicilio SERGIO PEREZ | EFE

La inspectora fue directa al juzgado para evitar chivatazos a Interior, por ello el DAO se zafa de la suspensión de empleo y sueldo, un arresto o la retirada del arma, como le sucede al resto de agentes denunciados por la misma causa

19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Seguramente porque no era la primera vez que se veía intimidada, la inspectora que denunció a José Ángel González, el Director Adjunto de Operaciones (DAO) y máximo jefe de la Policía Nacional en España, activó

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€