Una agresión y tres meses de amenazas del jefe de la policía a su subordinada: «Vete a la mierda, eres lo peor»
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La inspectora fue directa al juzgado para evitar chivatazos a Interior, por ello el DAO se zafa de la suspensión de empleo y sueldo, un arresto o la retirada del arma, como le sucede al resto de agentes denunciados por la misma causa19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Seguramente porque no era la primera vez que se veía intimidada, la inspectora que denunció a José Ángel González, el Director Adjunto de Operaciones (DAO) y máximo jefe de la Policía Nacional en España, activó