Marlaska condecoró al comisario acusado de encubrir la violación de su jefe tres meses después de comenzar las coacciones a la víctima
MADRID / COLPISA
San Juan recibió la Medalla de Plata, que supone un incremento del 15 % en la nómina, el pasado octubre con motivo de la Patrona de la Policía18 feb 2026 . Actualizado a las 13:18 h.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, condecoró el pasado 12 de octubre al comisario Óscar San Juan, asesor directo del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. San Juan, que está acusado por la víctima de