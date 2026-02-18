Marlaska condecoró al comisario acusado de encubrir la violación de su jefe tres meses después de comenzar las coacciones a la víctima

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Chema Moya | EFE

San Juan recibió la Medalla de Plata, que supone un incremento del 15 % en la nómina, el pasado octubre con motivo de la Patrona de la Policía

18 feb 2026 . Actualizado a las 13:18 h.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, condecoró el pasado 12 de octubre al comisario Óscar San Juan, asesor directo del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. San Juan, que está acusado por la víctima de

