El director de la Policía nombra como directora adjunta interina a una mujer para tratar de calmar a una cúpula en shock
MADRID/ COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Gemma Barroso era la última jefa directa de la agente que denunció por violación a su superior, José Ángel González Jiménez, y fue quien le tramitó la baja y la envió a tratamiento psiquiátrico18 feb 2026 . Actualizado a las 21:35 h.
«Todavía en shock» y aún haciéndose a la idea de que la Policía Nacional se enfrenta a la que posiblemente sea una de sus mayores crisis reputacionales en sus más de 200 años de historia,