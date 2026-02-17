La Fiscalía envía al juzgado sus diligencias sobre la adjudicación de viviendas de protección en Alicante

T. A. MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La Audiencia Provincial de Alicante
La Audiencia Provincial de Alicante

El Ministerio Público halla indicios sólidos de delitos contra la administración pública en lo que describe como un reparto presuntamente irregular de inmuebles destinados a familias vulnerables

17 feb 2026 . Actualizado a las 13:46 h.

La Fiscalía ha enviado a la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante sus actuaciones relativas a la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
OFERTA FLASH 18€/año solo 1,5€ al mes Suscríbete