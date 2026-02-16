El tribunal ultima si lleva a juicio a Errejón o archiva tras los «bandazos» de Mouliaá
MADRID / COLPISA
Los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid centran su deliberación en si hubo consentimiento, tal y como defendió la Fiscalía en su recurso16 feb 2026 . Actualizado a las 10:37 h.
El futuro de la causa abierta contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual continuado a Elisa Mouliaá está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Tras los «bandazos y decisiones erráticas e incongruentes» de la denunciante, «burlándose de todos