El ADIF da por finalizada la reparación de la línea Madrid-Sevilla un mes después del accidente de Adamuz

Este viernes empezaron los trabajos para reponer la vía en Adamuz EFE

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dio luz verde a última hora de la tarde de este lunes a la reapertura de la vía entre Madrid y Sevilla tras el grave accidente de Adamuz. El gestor ferroviario, ADIF, ha finalizado ya la reparación de la infraestructura y pone las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla «próximamente», han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

Según estas fuentes, serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la línea podría retomar las operaciones entre el martes y el miércoles. La alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida casi un mes por el accidente producido el pasado 18 de enero en Adamuz, que causó la muerte de 46 personas.

Puente asegura que entre el martes y el miércoles se reabrirá la vía entre Madrid y Sevilla Melchor Saiz-Pardo

Las tres operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) ya tienen disponible en sus webs la venta de billetes entre Madrid y Sevilla para viajar a partir del martes. No obstante, en las semanas anteriores, las compañías ya habían vendido tickets sin tener la confirmación oficial de la línea por parte de Adif, lo que obligó a anular esos billetes posteriormente y provocó la indignación de los usuarios

No obstante, la alta velocidad entre Málaga capital y Antequera se mantiene suspendida por un desprendimiento de piedras y tierra en la localidad malagueña de Álora, por lo que la línea Madrid-Málaga todavía no se podrá reanudar.