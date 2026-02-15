El PP presenta 134 iniciativas en el Congreso para denunciar los fondos de la UE sin ejecutar

Presentación del Plan Xacobeo Next Generation en Fitur. Xunta de Galicia

El Partido Popular ha registrado una batería de 134 iniciativas en el Congreso para extremar el control al Gobierno sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos Next Generation EU) y la repercusión de la última adenda aprobada por el Ejecutivo. La formación popular ha solicitado la comparecencia de los 22 ministros para que expliquen la ejecución en cada una de sus áreas. El PP ha pedido que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dé cuenta del informe del Tribunal de Cuentas Europeo, o que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explique la reducción del 13 % en vivienda destinada a alquiler social. Asimismo, destacan que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, tendrá que explicar por qué no se han destinado los 176 millones de euros para crear 6.100 plazas de acogida, y le preguntan al Gobierno por qué ha recortado un 40 % el presupuesto de los PERTE y ha eliminado compromisos como la ley de industria.

Devoluciones

El PP dice que Sánchez creó un fondo soberano para evitar devolver 10.500 millones. «El Gobierno está renunciando al 37,1 % de los fondos disponibles, 60.454 millones de euros de los 163.000 millones que nos adjudicaron. Renunciamos al 40,4 % de los PERTE que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario», según relatan.

La formación liderada por Feijoo critica la «reducción de ambición» del PERTE del agua, que, según recalcan, se ha visto recortado en 1.805 millones de euros, quedando en un 51,8 % menos de lo previsto. A su juicio, el Ejecutivo «ha renunciado a inversiones por más de 10.000 millones que afectan a todos los sectores estratégicos», entre ellos, vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, I+D, turismo, industria, formación, pymes, universidades o las ayudas vinculadas a la dana.

El PP lamenta la «no aprobación» de 17 leyes con reformas estructurales, como la ley de industria, la ley de pesca o la ley de diversidad familiar.