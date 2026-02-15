Un hombre hiere de gravedad a su expareja y a sus dos hijas en Ibiza

Un coche de la policía nacional JOSE PARDO

Una mujer ha resultado este domingo herida de gravedad a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor, en Ibiza. Según la información facilitada por la Guardia Civil y que recoge Europa Press, la supuesta agresión machista tuvo lugar a lo largo de la mañana de este domingo en Sant Antoni de Portmany y durante la agresión también habrían resultado heridas sus dos hijas. El agresor ha sido detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. La víctima tuvo que ser evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave, al presentar traumatismo craneal.

«¡Llévame a mi casa!»: el desesperado grito tras dos años de secuestro en una casa de la huerta de Murcia Raúl Hernández

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la agresión machista y en un mensaje en redes sociales ha reclamado tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).