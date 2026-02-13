«¡Llévame a mi casa!»: el desesperado grito tras dos años de secuestro en una casa de la huerta de Murcia
MURCIA / COLPISA
Una mujer desaparecida desde abril del 2024 escapa de la vivienda de San José de la Vega donde un hombre, que declara este viernes ante el juez, presuntamente la retenía, violaba y agredía13 feb 2026 . Actualizado a las 11:02 h.
«Un día oí a una mujer gritar '¡Llévame a mi casa, llévame a mi casa!'. Y él le respondió: '¿Pero por qué? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Prepárate, que te llevo'». El vecino habla