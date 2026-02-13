Tito Berni cobraba sus servicios con champán Dom Pérignon y prostitutas
LAS PALMAS / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La investigación judicial detalla la operativa de la trama e incluye los detalles de una cena en Madrid que costó 11.800 euros13 feb 2026 . Actualizado a las 12:20 h.
Almuerzos, cenas, champán marca Dom Pérignon y un amplio catálogo de mujeres prostituidas por las que pagaba 300 euros la hora. Así cobraba el que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni por