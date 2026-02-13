Tito Berni cobraba sus servicios con champán Dom Pérignon y prostitutas

F. Suárez Álamo / F. José Fajardo LAS PALMAS / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, el presunto líder de la trama Mediador.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, el presunto líder de la trama Mediador.

La investigación judicial detalla la operativa de la trama e incluye los detalles de una cena en Madrid que costó 11.800 euros

13 feb 2026 . Actualizado a las 12:20 h.

Almuerzos, cenas, champán marca Dom Pérignon y un amplio catálogo de mujeres prostituidas por las que pagaba 300 euros la hora. Así cobraba el que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni por

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta