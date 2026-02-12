El temporal en Cataluña deja decenas de heridos, 15 carreteras cortadas y 91 vuelos suspendidos

Un árbol caído en el centro de Barcelona a causa del viento Quique García | EFE

Cataluña da por superada la peor fase del temporal de viento que ha obligado a suspender las clases, la actividad asistencial no urgente y actividades deportivas de este jueves, aunque la Generalitat mantiene la alerta hasta las 20 horas de este jueves. El balance de estas primeras horas arroja una cifra de unas sesenta personas atendidas por el servicio de emergencias médicas por incidentes derivados del temporal. Una veintena han tenido que ser derivadas a hospitales y hay un herido grave.

El 112 ha vivido una jornada de récord con 3.163 llamadas que han generado 2.753 incidentes desde la medianoche. Las comarca más afectada ha sido la de Barcelona, con casi un tercio de las llamadas (977), seguida por su las vecinas del Vallès Occidental (535 llamadas) y Baix Llobregat (487).

Entre las 10 y las 11 de la mañana se ha producido el pico de incidencias. Los bomberos han atendido en esa franja de una hora un total de 382 avisos por viento. En total los bomberos han realizado hasta las 13 horas un total de 1.252 salidas.

Transportes

Las afectaciones provocadas por el viento han obligado a cortar un total de 15 carreteras en diversos puntos de la geografía catalana, especialmente en la provincia de Barcelona. Se ha restringido además la circulación de camiones, especialmente en la autopista AP7. El viento ha obligado también a suspender 91 vuelos del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que desde mediodía ha recuperado la operativa.

El temporal ha afectado también a los servicios ferroviarios, con cortes de tráfico en diversos puntos por la caída de objetos en las vías de las líneas R1, R2 y R4. Con una movilidad que ha caído en un 17 % gracias a la suspensión de las clases y la recomendación del teletrabajo, la consejera de Interior, Núria Parlon, hacía este mediodía un balance positivo de las medidas adoptadas.

«Las medidas han funcionado, nos han ayudado a contrarrestar los accidentes» ha asegurado Parlon. La consejera ha destacado que se han producido afectaciones tanto en centros escolares como en centros de salud que podrían haber tenido consecuencias personales de no haberse suspendido las clases.

Las principales quejas se han producido por la suspensión de la actividad sanitaria no urgente, que ha llevado a suspender 7.000 consultas externas en el Hospital Vall d'Hebron, o 2.500 en el Hospital Sant Joan de Déu.

Los picos de viento se han producido en la provincia de Barcelona, con el máximo de 167 kilómetros por hora en el Montseny y diversas ráfagas de más de 100 kilómetros por hora en Barcelona y su área metropolitana. Esto ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a elevar la situación de alerta a emergencia a media mañana y a suspender todas las actividades lúdicas y culturales previstas para este jueves en el marco de las fiestas de Santa Eulalia y el carnaval.