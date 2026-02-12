El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia con más apoyos de la oposición que de los socios del Gobierno
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La reforma, exigida por Junts y apoyada por PSOE, PP, Vox y PNV, endurece las penas por robos de móviles por incluir datos personales12 feb 2026 . Actualizado a las 12:06 h.
El Congreso ha aprobado este jueves la ley de multirreincidencia, una norma impulsada por Junts y que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos. Los socialistas han apoyado la propuesta junto al PP, Vox, PNV o los