El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia con más apoyos de la oposición que de los socios del Gobierno

Miguel A. Alfonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras y el diputado Josep Maria Cruset, durante la sesión plenaria
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras y el diputado Josep Maria Cruset, durante la sesión plenaria Alberto Ortega | EUROPA PRESS

La reforma, exigida por Junts y apoyada por PSOE, PP, Vox y PNV, endurece las penas por robos de móviles por incluir datos personales

12 feb 2026 . Actualizado a las 12:06 h.

El Congreso ha aprobado este jueves la ley de multirreincidencia, una norma impulsada por Junts y que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos. Los socialistas han apoyado la propuesta junto al PP, Vox, PNV o los

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta