Feijoo endurece el tono contra Sánchez para recuperar el apoyo del voto «del cabreo»

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, saluda al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. A. PÑÉREZ MECA

El auge de Vox preocupa a los populares, pero también a la izquierda a la izquierda del PSOE, que reprocha al presidente estar engordando a los de Abascal

12 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Nadie creyó de verdad que la tregua política abierta tras el accidente de Adamuz fuese a durar más allá del primer titular compasivo. Los reproches empezaron incluso antes de que se apagara el eco de

