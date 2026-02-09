San Sebastián dará a conocer el origen geográfico de los detenidos

Dos agentes de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. AYUNTAMIENTO DE BASAURI | EUROPAPRESS

El Ayuntamiento de San Sebastián se suma al criterio fijado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y dará a conocer también el origen geográfico de los detenidos, han confirmado a Efe fuentes municipales. Esta decisión se produce en medio de la polémica suscitada después de que la Consejería vasca de Seguridad, liderada por el PNV, cambiara el pasado mes de octubre de criterio y comenzara a informar en sus notas de prensa de la procedencia de los arrestados.

Ahora es el Ayuntamiento de San Sebastián, dirigido por Jon Insausti (PNV), el que decide incluir el dato en sus comunicaciones y argumenta que «revelar el origen de las personas infractoras responde a un ejercicio de transparencia, enmarcado en un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras». «La información precisa y veraz contribuye a combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas o especulaciones», defiende el consistorio donostiarra.

Asegura que desde el principio el Ayuntamiento apoyó la decisión del Departamento vasco de Seguridad y anuncia que a partir de ahora desde Comunicación de la Guardia Municipal también se facilitará el origen de los detenidos cuando «la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden».

El Ayuntamiento asegura que lleva tiempo proporcionando a la Ertzaintza y a los juzgados todos los datos de las personas detenidas por la Guardia Municipal, también los relativos a su origen, para la elaboración de los correspondientes informes y memorias. De la misma manera, señala que la Guardia Municipal ha elaborado «trabajos estadísticos y estudios en los que ha mencionado la presencia de bandas organizadas en los que el origen ha sido una característica definitoria y así se ha comunicado».

La decisión de Insausti contrasta con el posicionamiento adoptado en las otras dos capitales vascas. El Ayuntamiento de Bilbao ?con alcalde también jeltzale? cree que desvelar el origen de los detenidos «no justifica la actividad delictiva ni aporta nada». Y apunta que vincular «inmigración a delincuente es un gravísimo error que lo único que genera es sensación de inseguridad». Vitoria, con alcaldesa del PSE, sigue el mismo camino. La segunda ciudad más grande de Gipuzkoa, Irún, tampoco facilitará los datos, ni los ayuntamientos guipuzcoanos gobernados por EH Bildu.