La oposición pide la dimisión del alcalde de Móstoles tras ser acusado por acoso sexual

La oposición en Móstoles (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) ha reclamado explicaciones y la dimisión al alcalde, Manuel Bautista (PP), en la línea de lo expresado por las direcciones regionales de los partidos, después de que una exconcejala popular le haya acusado de un presunto acoso sexual y laboral durante su etapa en el Ayuntamiento, según la información publicada por El País.

La información recoge, además, que, la exedil denunció internamente que Bautista la «acosó sexualmente» desde el inicio de la campaña electoral del 2023 con «comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas», llegando a «difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales». Según su relato, se plantó ante esta situación y a partir de ahí, ya una vez en el Gobierno como concejala, empezó lo que ha definido como «un acoso laboral».

La concejala escribió al presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo una reunión con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Ante la falta de respaldo, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante en octubre del 2024.

Desde el PSOE de Móstoles han calificado la noticia de «muy grave». Su portavoz, Álex Martín, ha señalado que ni Bautista ni «los encubridores» pueden continuar en sus cargos. «Ayuso encubrió, Ayuso abandonó a la víctima, Ayuso protegió a su alcalde. Así ayuda el PP al alcalde de Móstoles, en lugar de proteger a una mujer víctima de acoso y exigirle su dimisión inmediata», ha afirmado.

Vox, socio de Gobierno del PP en Móstoles hasta hace unos días, también ha exigido responsabilidades. «Manuel Bautista debe dimitir y el PP dar explicaciones», ha señalado su portavoz, Nieva Machín, quien ha reprochado «mucho feminismo de pancarta y cero decencia», y ha añadido que «ahora se entiende por qué querían a Vox fuera del Gobierno». Por su parte, el portavoz municipal de Más Madrid Móstoles, Jesús Arrabé, ha trasladado «toda nuestra solidaridad con la ex concejala afectada» y ha insistido en que Bautista «debe comparecer y dar todas las explicaciones sobre este presunto acoso sexual y laboral».

El PP niega haber tapado el caso

Isabel Díaz Ayuso ha criticado que se esté utilizando «un caso fabricado» en Móstoles, tras la acusación de acoso sexual contra el alcalde, Manuel Bautista, para perjudicar al PP y ha asegurado que las «verdaderas víctimas» de acoso son las del exdirigente socialista Paco Salazar. En paralelo, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tachado de «falso» que el partido «presionara a nadie para tapar» la denuncia de un presunto acoso sexual y laboral, y ha descartado que se produzcan dimisiones por una denuncia que fue archivada al demostrarse «carente de sustento alguno».