La Justicia europea anula la decisión de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí

Olatz Hernández BRUSELAS / COLPISA

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. OLIVIER MATTHYS | EFE

La decisión no tiene consecuencias prácticas ya que ni el expresidente catalán ni los exconsejeros ocupan un escaño en el Parlamento Europeo

05 feb 2026 . Actualizado a las 10:30 h.

La Justicia Europea ha anulado este jueves la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín en el 2021, cuando eran eurodiputados.

