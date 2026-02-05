La Justicia europea anula la decisión de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. OLIVIER MATTHYS | EFE

La Justicia Europea ha anulado este jueves la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín en el 2021, cuando eran eurodiputados.