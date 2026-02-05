Javier Miravete, experto electoral aragonés: «El centro-izquierda ha desaparecido, esa posición ideológica ha pasado al PP»
El demóscopo estima que para los populares sería un fracaso perder un solo diputado: «Sería gastar diez millones, estando la sanidad como está, para quedarse como está y con Vox, que tiene que ser tu apoyo, más potente y doblándole el brazo». Pronostica una fuerte caída del PSOE. «Alegría, pudiendo ser una buena candidata, está ligada desde el primer momento al sanchismo»07 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Javier Miravete (Zaragoza, 1961) reconoce que, al rozar la jubilación por edad, le quedan pocos sondeos. Lleva toda una vida vinculado a la cocina de la demoscopia en la dirección de la consultora A+M, por