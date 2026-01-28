Puente anuncia que la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía se restablecerá en diez días

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una rueda de prensa en la sede del ministerio este viernes en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

La circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía se retrasará más de lo previsto. La fecha del 2 de febrero ha quedado corta para las tareas de limpieza de la vía e investigación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que la reposición de la infraestructura estará concluida «en un plazo aproximado de diez días».

El titular de Transportes confirmó este miércoles, en un mensaje en la red social X, que han «recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz». Una vez restablecido, «se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla», asegura Puente y que, en función de los plazos, podría volver a la actividad en la primera quincena de febrero.