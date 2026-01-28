El exnúmero dos de Ribera niega haber tratado con Koldo agilizar una licencia en favor de Aldama

Melchor Saiz-Pardo, Mateo Balín MADRID / COLPISA

Marc Pons, cuarto por la izquierda, en una charla en Galicia en junio del 2022, un mes antes de cesar como jefe de Gabinete del Ministerio de Transición Ecológica. Ramón Leiro

El exnúmero dos de la hoy vicepresidenta primera de la Comisión Europea niega haber tratado con Koldo agilizar una licencia en favor de Aldama

28 ene 2026 . Actualizado a las 19:30 h.

Marc Pons, quien fuera jefe de Gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, hoy comisaria europea, declaró este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional. Lo hizo en el marco de la causa por

