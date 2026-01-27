La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Puente por el accidente de Adamuz pese a estar aforado ante el Supremo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad penal en el accidente ferroviario de Adamuz del pasado