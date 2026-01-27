El Ejecutivo destina 20 millones de euros para las víctimas de Adamuz y Gelida
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Un juez de la Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente, que replica las declaraciones del presidente de la CIAF28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno aprobó ayer un real decreto-ley para habilitar ayudas inmediatas por valor de 20 millones de euros destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Según anunció tras el Consejo