Puente admite ahora que el accidente de Adamuz se produjo en un carril nuevo soldado a un tramo antiguo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la ruptura de la vía que provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz se produjo en un tramo nuevo, pero junto a la soldadura que lo unía con una parte antigua. «Por eso hay que delimitar si hay un problema en la soldadura o si la rotura se ha producido por torsión», ha explicado Puente en RTVE. «No quiere decir que haya sido la soldadura, aunque según los expertos, sería normal. Ahora hay que analizar en el laboratorio tanto el raíl como la soldadura, ver qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura», ha señalado.

Puente, que durante la semana ha reiterado que la vía Madrid-Sevilla se renovó «integralmente», admite ahora que la renovación del tramo por Adamuz no sustituyó la vía en su totalidad, sino que hubo partes donde se mantuvieron «tramos del material original», y ha aclarado el significado del concepto 'renovación integral'. «Quiere decir que [la vía] se renueva de punta a punta, pero no todos los elementos. Se revisa íntegramente, se actúa en plataforma y se sustituyen todos aquellos elementos que técnica se considera que deben ser sustituidos, como los drenajes, el balastro, la catenaria en algunos puntos o los sistemas de seguridad», ha relatado.

En este sentido, ha continuado el ministro, «hay mucho tramo de vía que corresponde al original porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo». «Esto no tiene ninguna relevancia con el accidente, es lo habitual. Si hay que sustituir un trozo de carril, no se sustituye todo el carril de toda la vía. En algún punto se conecta la vía preexistente con el nuevo carril», ha agregado Puente, que ha concretado que en Adamuz se ha cambiado «la parte central del tramo» con un «cupón de 36 metros que se ha conectado con el carril preexistente». El responsable de Transportes ha apuntado que sucede así en todos los países y ha puesto el ejemplo de la línea Berlín-Hamburgo, donde, según ha dicho, se acaba de realizar una renovación de este modo. Durante el fin de semana, algunos medios han revelado que el trozo de carril fracturado estaba conectado a través de una soldadura con otro tramo de más de 30 años de antigüedad. En concreto, ADIF confirmó a laSexta de que el carril fracturado es del 2023 y está unido a un tramo original de 1992, año en que se inauguró la ruta Madrid-Sevilla.

Además, Puente ha argumentado que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente, «no se habría visto nada». «La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar», ha indicado.

Puente también ha negado que los operadores ferroviarios desconocieran donde se encontraba el tren Alvia tras la colisión con el Iryo. «Adif tiene controlado en todo momento los vehículos de manera aproximada en los circuitos que ocupan entre balizas. En este caso concreto, además, ese circuito es muy pequeño. Hay circuitos más grandes, de más kilómetros, y se sabe que un tren está ahí, aunque no en el punto exacto. Pero en este caso concreto, ese circuito es pequeño y el tren Alvia siempre aparece en pantalla. Aparece detenido y eso es lo que hace que salten las alarmas en el centro de control y de ahí la llamada del centro de control al maquinista», ha dicho Puente.