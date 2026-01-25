Junqueras pide la dimisión del ministro Puente y la consejera Paneque por su «incapacidad manifiesta» en la crisis de Rodalies

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa este domingo. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este domingo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consejera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, por su «incapacidad manifiesta» a la hora de afrontar y explicar la crisis en el servicio de Rodalies.

En una rueda de prensa en la sede del partido, en una jornada de domingo en la que el servicio de Rodalies siguió suspendido por falta de garantías de seguridad, Junqueras ha manifestado que tanto Puente como Paneque ya han dimitido, «a efectos prácticos», de sus funciones.

Junqueras aseguró que la crisis de esta semana en Cataluña es consecuencia, más que de los episodios de lluvia, de «décadas de desinversión» en las cercanías catalanas. Lo demuestra, argumentó el presidente de ERC, el hecho de que las líneas de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) sí funcionan con normalidad.

ERC, que facilitó la investidura de Salvador Illa y es considerado por el Govern socio prioritario junto a Comuns, sostiene que Paneque ha optado con sus declaraciones por «proteger» al Ejecutivo central, al no ser clara en sus «denuncias» por la falta de inversiones estatales en la infraestructura.

«Es por eso por lo que debería dejar paso a alguien que señalara dónde están las responsabilidades, con tal de aportar soluciones lo más útiles posibles (...). No es casualidad que la lluvia solo haya afectado a vías que son de titularidad del Estado, es fruto de una realidad producida durante décadas», ha dicho Junqueras.

También ha criticado que Óscar Puente dijera hace meses que el tren pasa por su «mejor momento», también en Cataluña, unas palabras que a su juicio lo «inhabilitan», recoge la agencia Efe.

Los republicanos ponen el foco, asimismo, en el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, por encontrarse en la feria Fitur en Madrid en vez de «dar la cara» y garantizar a los usuarios de Rodalies que pueden ausentarse de su lugar de trabajo mientras el servicio permanezca paralizado.

Mensaje a Junts: es «muy fácil» limitarse a criticar

Junqueras ha señalado que ERC, además de pedir dimisiones, busca mejorar las cosas con «trabajo» y no solo con «titulares y tuits», que es la opción más fácil. Así se ha expresado al ser interrogado por las declaraciones de ayer del líder de Junts, Carles Puigdemont, que tildó de fake el traspaso de Rodalies acordado por ERC con el Gobierno central.

Ha defendido que este es un «muy buen pacto» y que debe culminar, con el tiempo, en un traspaso «total», algo que en su opinión es «evidente». Ha subrayado, sin embargo, que también es necesario plantear propuestas para el «día a día».

Pide reabrir «ya» las líneas que sea posible

El presidente de ERC ha urgido a reabrir «ya» las líneas de Rodalies por las que se pueda circular y a redoblar los servicios alternativos en aquellas en las que no sea posible.

También ha reclamado que se levanten las barreras de todos los peajes mientras dure esta situación, incluido, por ejemplo, el de Vallvidrera.