La UCM asegura que abonó más de 100.000 euros para el desarrollo del software por el que se investiga a Begoña Gómez

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha informado al juez que investiga a Begoña Gómez que abonó 113.509,32 euros para el desarrollo del software por el que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunta apropiación indebida. En un escrito, recogido por Europa Press, la UCM pide al magistrado Juan Carlos Peinado que «tenga por cuantificada de forma provisional la responsabilidad civil» en esa cifra. La Complutense, en concreto, solicita que «se haga constar en autos la posición de la universidad como perjudicada y su ofrecimiento de acciones».

La universidad desglosa esa cifra, y explica que 108.765,79 euros fueron exclusivamente al desarrollo del software. El restante se corresponde con el «coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación».

En su declaración ante el juez, la esposa de Pedro Sánchez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva o del software de la cátedra que —según insistió— había sido financiado por empresas, por lo que negó que tuviese ánimo de lucro alguno.

Indra no tiene actas de reuniones

Además, Indra también ha remitido al juez Peinado un escrito, al que ha accedido esta agencia de noticias, en el que señala que no ha encontrado «ningún acta levantada» sobre reuniones relacionadas con el software. El instructor requirió a la compañía, y a otras más, que aportaran las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar sobre el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org.

«Tampoco consta en los sistemas del grupo ningún acta que, en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al grupo) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid», agrega.