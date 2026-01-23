El presidente de ADIF abre la puerta a su dimisión si se detecta alguna responsabilidad suya

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), acompañado del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero (i), y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña (d), atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero del 2026, en Madrid (España). Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El presidente del gestor público de la infraestructura ferroviaria (ADIF), Pedro Marco de la Peña, ha asegurado este viernes que si la investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) deriva de alguna responsabilidad suya, «por acción o por omisión», dimitirá «desde el minuto cero».

En una rueda de prensa este viernes junto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar detalles del accidente que ha costado la vida a 45 personas, el máximo ejecutivo de ADIF ha dicho: «si a la finalización de la investigación alguna acción u omisión no ha ayudado o ha influido en este accidente asumiré las consecuencias».

«Sin duda, lo haré desde el minuto cero», ha sentenciado en su primera comparecencia pública desde el accidente que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad cordobesa.

Puente asegura que lo sucedido no le «resta ninguna capacidad» para seguir en el cargo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aseverado que no cree que lo que ha sucedido en esta última semana le «reste ninguna capacidad» para seguir en el cargo, aunque ha avanzado que sí lo haría si su responsabilidad ha contribuido a la causa del daño o su agravamiento.

«Me siento capacitado absolutamente», ha destacado el ministro, que ha recalcado que «en un asunto de este calado» considera que quien resulte afectado por la responsabilidad del accidente de Adamuz (Córdoba), que ha causado la muerte a 45 personas, tendría que dimitir.

Puente ha negado que el centro de control de ADIF situado en Atocha (Madrid) perdiese el rastro del tren Alvia, después de que algunos testigos afirmasen que pasó casi una hora hasta que los equipos de emergencia llegaron hasta el tren, tiempo después de haber llegado al primer tren Iryo. «El centro de control de Adif nunca pierde el rastro del Alvia. Aparece en todo momento situado en los paneles de control, ocupando un determinado circuito de vía», ha asegurado.

Respecto a la rotura de la vía —hipótesis principal de la investigación en este momento— dice que tuvo que ser de un carácter «tan leve» que «en ningún momento se interrumpió la corriente que va a través del carril» y que, asegura el ministro, «automáticamente habría activado los sistemas de alarma».

En ese sentido ha asegurado que, con la información que se deriva de la investigación, la rotura de la vía se produjo «en los minutos u horas previos al descarrilamiento» y por tanto «no han dado la cara y no se han podido detectar» previamente.

Puente también ha señalado que el sistema que tiene ADIF para tener información puntual sobre el estado de las vías, es el mismo que otros países europeos como Francia, Italia y Alemania porque «todos están controlados por la Agencia Europea del Ferrocarril».

Además ha negado que exista un sistema «arbitrario» para establecer la velocidad sino que está basado en «protocolos y criterios objetivos» y ha reprochado a Feijoo que «no esté atento» a las comunicaciones que hace el Gobierno. «Quizá por eso hablan de falta de información o transparencia, yo creo que es falta de atención», ha lanzado.

Exploración de vías todos los días

El ministro de Transportes también ha explicado que antes de que empiece cada servicio de alta velocidad cada mañana, hay un tren que va por delante «explorando la vía para garantizar que la misma está expedita y se encuentra en perfectas condiciones». En cuanto a la vía convencional, el primer tren sale a velocidad «más limitada» para poder ir garantizando que la vía se encuentra en las debidas condiciones.

Asimismo ha negado que existan trenes de auscultación que no están en funcionamiento y solamente hay dos de ellos que están en proceso de homologación. Puente también ha negado que el cargo de director de seguridad de ADIF haya estado vacante y siempre lo ha ocupado la misma persona pero se ha cambiado la adscripción y ahora depende de una unidad distinta.