El PP apunta ya a Sánchez y exige que comparezca por el accidente de Adamuz

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el líder del partido, Alberto Núñez Feijoo, en un pleno del Congreso. Mariscal | EFE

La tensión política a costa del accidente de Adamuz (Córdoba), el ocurrido en Gelida (Barcelona) y el cúmulo de incidencias ferroviarias ocurridas en los últimos días aumenta a medida que desaparece la fase de duelo por los fallecidos. El PP eleva el tiro de la exigencia de responsabilidades y explicaciones y apunta ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares anunciaron ayer que pedirán la comparecencia del jefe del Ejecutivo en un pleno extraordinario del Congreso por considerar que la «sucesión trágica de acontecimientos en unas infraestructuras gestionadas directamente por el Gobierno de España exige una respuesta política».

La portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, se puso en contacto con el resto de grupos para tratar de alcanzar la cifra de 176 escaños necesarios para forzar esa comparecencia.

«Es el presidente de un Gobierno que gestiona las vías férreas donde ha habido dos accidentes con muchos muertos» y por ello «tiene que venir a dar explicaciones ante los representantes del pueblo español», sostuvo Muñoz. Aunque no piden de momento su dimisión, los populares dan ya por amortizado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que, a su juicio, «fracasó» en su intento de tranquilizar a los ciudadanos y de convencer a os españoles «de que este Gobierno ha invertido más que nadie»

Lo que demostró Puente en su rueda de prensa de dos horas es, según los populares, «el intento del Gobierno de inhibirse cualquier responsabilidad». Génova acusa además al ministro de falta de sensibilidad y «soberbia» con los maquinistas que han convocado una huelga por las condiciones de inseguridad. El PP, que presentará 65 preguntas de carácter técnico, pedirá además información sobre las obras en los tramos afectados que están vinculadas «con las personas involucradas en tramas de corrupción que rodean al Ejecutivo».

Ayuso y Abascal, máxima dureza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió que no impere «la ley del silencio y del miedo». «Sabemos que esta ley del silencio obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso pues desviar de algunas polémicas», sostuvo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, habló este jueves con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, tras lo que llamó al Gobierno a «restablecer un diálogo leal y constructivo» con este colectivo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, volvió a esgrimir un discurso de máxima dureza y advirtió de que España va «rumbo a la tercermundialización de la vida pública y las infraestructuras». Algo a lo que, según dijo, «nos ha condenado el Gobierno mafioso y corrupto». Vox presentará una querella por el accidente de Adamuz contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta Isabel Pardo de la Vera por un presunto delito de homicidio imprudente.

El Gobierno trata de situar al ministro Óscar Fuente como cortafuegos de esa ofensiva de la oposición. Mientras Sánchez ha evitado cualquier presencia pública desde su visita a Adamuz, el ministro registró ayer, junto al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia sus peticiones de comparecer en el pleno del Congreso el ministro y ante la Comisión de Transportes los otros dos.

«Este acto va en sintonía con la transparencia ofrecida por el ministro de Transportes, tanto en rueda de prensa como ante diversos medios de comunicación», señala la nota de prensa del ministerio. Esas comparecencias no se prevén, sin embargo, en un pleno extraordinario en enero, como reclama el PP, sino una vez el Congreso retome su actividad en el mes de febrero.

Precisa Transportes que esas comparecencias «se harán siempre respetando los límites que las investigaciones técnica y judicial imponen en la difusión pública de la información» para que su desarrollo e instrucción «se hagan con todas las garantías y sin injerencias externas».