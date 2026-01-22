Puente pide «altura de miras» a los maquinistas y «bajar el suflé emocional»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa con el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (derecha) y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (izquierda), en la rueda de prensa de este miércoles Kiko Huesca | EFE

«Si el suflé emocional baja y todos nos calmamos podemos llegar a acuerdos razonables». El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este jueves que los trabajadores del sistema ferroviario español están viviendo una semana muy difícil