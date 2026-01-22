Puente pide «altura de miras» a los maquinistas y «bajar el suflé emocional»

Iva Anguera

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa con el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (derecha) y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (izquierda), en la rueda de prensa de este miércoles
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa con el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (derecha) y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (izquierda), en la rueda de prensa de este miércoles Kiko Huesca | EFE

El ministro argumenta que las intervenciones de seguridad que reclaman no pueden solventarse en unas horas

22 ene 2026 . Actualizado a las 10:54 h.

«Si el suflé emocional baja y todos nos calmamos podemos llegar a acuerdos razonables». El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este jueves que los trabajadores del sistema ferroviario español están viviendo una semana muy difícil

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/año durante 12 meses Suscríbete