La Guardia Civil moviliza a la UCO y amplía al monte la búsqueda de restos del accidente ferroviario

Melchor Sáiz-Pardo / Álvaro Soto COLPISA

Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Puente reconoce que le «cuesta mucho creer» que el Iryo fuese el causante del siniestro y reconoce que cada vez pesa más la tesis del fallo en las vías

22 ene 2026 . Actualizado a las 14:01 h.

En sus primeras estimaciones, el Ministerio de Transportes apuntó que antes de este jueves podría haber llevado a Madrid el grueso de los restos del Iryo y del Alvia accidentados en Adamuz para que los técnicos de

