Detenida en Málaga tras ingresar su bebé de cuatro meses en la uci y dar positivo en cannabis

POLICÍA NACIONAL MÁLAGA | EUROPAPRESS

Una mujer de 24 años ha sido detenida en Málaga después de que su bebé de cuatro meses ingresara en la uci y diera positivo en cannabis. Según fuentes de la Comisaría Provincial, el niño se intoxicó a través de la lactancia materna ya que la progenitora sería consumidora habitual de este tipo de sustancias. El crío recibió el alta médica después de once días en el hospital tras una evolución favorable.

La madre fue arrestada el pasado día 15 de enero por los efectivos del Grupo de Menores por su presunta implicación en un delito de lesiones por imprudencia grave. Según las fuentes, el menor fue trasladado al hospital por una afección respiratoria grave y, durante su estancia en la uci dio positivo en sustancias cannábicas.

Los hechos dieron lugar a la apertura de una investigación por parte del Grupo de Menores, que iniciaron las pesquisas en torno al núcleo familiar. Según las indagaciones, los progenitores serían consumidores habituales de estupefacientes y la madre habría reconocido el consumo de cannabis durante la lactancia.

Finalmente, los agentes arrestaron a la progenitora, quien quedó en libertad tras las diligencias de trámite. De los hechos se dio oportuno conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, habiéndose decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela.