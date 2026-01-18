Tirón de orejas de Transparencia a los partidos políticos por ocultar las retribuciones de sus líderes

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

«Ninguno de los partidos [PSOE, PP, Vox, Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida] cumple con la obligación de publicar las retribuciones de sus máximos responsables». Así de contundente se muestra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su última evaluación, publicada a finales de 2025, sobre el nivel de cumplimiento en publicidad por parte de las seis formaciones de ámbito nacional con representación en el Congreso.

Pero a pesar de que el reproche es generalizado, no todos los partidos ejecutan, o no, por igual sus responsabilidades en materia de publicidad activa. Solo tres partidos superan el 50 % en el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO): el PSOE (83,1%); Podemos (74%); e Izquierda Unida (50,5%).

Medida la evolución con respecto a 2024, el informe deja constancia de una brecha entre bloques ideológicos: PP y Vox protagonizaron retrocesos en el 2025 y los cuatro partidos de izquierdas mejoraron su puntuación con mención destacada para los socialistas, que pasó de un cumplimiento del 57,8 al 83,1 %.

El documento enumera otras carencias de los partidos, como la ausencia de organigramas claros, la publicación incompleta de los perfiles y trayectorias profesionales de sus dirigentes o la deficiente estructuración de sus portales de transparencia.

El Consejo, además del ICIO, evalúa a la par esos portales de transparencia de las distintas formaciones políticos. En 2024 formuló, a cada una de ellas, una serie de sugerencias destinadas a que mejoren su nivel de cumplimiento con la ley.

Los resultados, como en el caso del índice, vuelven a constatar la distancia entre bloques: mientras el PP y Vox no aplicaron ninguna de las 12 recomendaciones que el Consejo les planteaba, los grupos alineados a la izquierda sí lo hicieron, aunque con diferencias en el porcentaje de ejecución. Mientras el PSOE y Podemos aplicaron más de la mitad de las admoniciones de Transparencia, IU y Sumar apenas cumplieron con cuatro y cinco, respectivamente, de las 13 que se les trasladaron. Vox rechazó las conclusiones del organismo y defendió que su conducta se ajusta a la ley porque «toda la información sujeta a publicidad activa se encuentra», en su caso, «a dos clics de forma estructurada y fácilmente accesible».