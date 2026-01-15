El hijo de Ábalos acusa a Zapatero de «enriquecerse» con el rescate de Plus Ultra

Pedro Sánchez, junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la clausura del congreso de la Internacional Socialista en Madrid. CHEMA MOYA | EFE

Víctor Ábalos, hijo del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos, ha acusado este miércoles al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de hacer «negocio» y «enriquecerse» con el rescate que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió por 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en el 2021 —parte de ese dinero fue desviado luego por la compañía a otros asuntos—, en plena pandemia de covid. Asimismo, ha situado al que fuera jefe del Ejecutivo con el PSOE como una de las personas más cercanas ahora al propio Sánchez, hasta el punto de calificarle de «presidente en la sombra» y principal responsable de su actual política internacional.

En una entrevista en Telecinco, el vástago del que fuera titular de la cartera de Transportes —en prisión desde finales de noviembre por el llamado caso mascarillas, aunque el Tribunal Supremo celebra este jueves una vista para resolver su recurso y el de su colaborador Koldo García— ha afirmado que el entonces número dos del ministerio, Pedro Saura, recibió «presiones» directas por parte de Zapatero para que diera su visto bueno al cuantioso rescate a cargo de las arcas públicas, que finalmente se realizó a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), previa aprobación del Consejo de Ministros.

«Con ese rescate hace negocio, obviamente, Zapatero. Es un 'lobbista' más como otros que hay en este país», ha enfatizado Víctor Ábalos. Según su información, el que fuera presidente del Gobierno con los socialistas entre el 2004 y el 2011 tendría varias empresas y «negocios propios» que llevaría a cabo en los países «en los que él tiene presencia y tiene agenda». «El lobbie no es gratis», ha remarcado sobre ello.

A la hora de explicar «como trabaja Zapatero» en estos temas, el hijo de Ábalos ha dibujado un triángulo donde «en el vértice superior está la figura del expresidente y en la base tenemos al negocio, representado por el lobbie, en este caso, Acento», la consultora que dirige el exministro socialista José Blanco. «El vértice más importante es la protección que el Ministerio de Interior da al negocio y al propio Zapatero«, ha puntualizado refiriéndose al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska desde el 2018.

El papel de su padre en el «Delcygate»

De otra parte, el hijo del que fuera anterior secretario de Organización del PSOE —nombrado por Pedro Sánchez— también ha señalado que la «motivación» por la que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó hasta España en enero del 2020 tiene que ver «con la figura» del propio Rodríguez Zapatero, según recoge Europa Press. Es más, ha apuntado que ella exigió a hablar «inmediatamente» con el expresidente nada más aterrizar en Madrid e «incluso su presencia», una vez que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, se trasladó al aeropuerto de Barajas para —según la versión de su vástago— impedirle la entrada. «Obviamente, ella venía con un viaje y con una agenda, donde el expresidente tenía una función capital», ha insistido.

Según su información, «nadie en el Gobierno conocía que hubiera sanciones» de la Unión Europea sobre la actual presidenta venezolana —alegación que ya hizo en su día su padre—, indicando que la persona que llamó al ministro para que fuese a Barajas fue directamente Sánchez como presidente del Gobierno. «Su misión era evitar que pisara espacio Schengen», ha explicado Víctor de Ábalos, añadiendo que la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, no estaba en el país y que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, «le derivó el marrón». «Lo que intentó mi padre es evitar ese conflicto diplomático», ha zanjado.

El hijo del exdirigente socialista ha concluido finalmente que José Luis Rodríguez Zapatero es hoy día, en la práctica, «el presidente en la sombra» del Ejecutivo de Pedro Sánchez y quien «dirige» la posición de España en el orden internacional. «Se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela. Si él cae, el presidente (Sánchez) va a tener que dar muchas explicaciones», ha advertido.