El gobierno autonómico y central desbloquean sobre la bocina cinco nuevos traspasos al País Vasco

Cristian Reino SAN SEBASTIÁN / COLPISA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lendakari, Imanol Pradales.
Firmarán mañana en Madrid el paquete que incluye las prestaciones de desempleo, lo que contribuye a destensar la relación del PNV con Sánchez

15 ene 2026 . Actualizado a las 12:54 h.

Tras una larga historia de compromisos incumplidos, negociaciones al límite y ultimátums con amenazas, los gobiernos vasco y central han llegado finalmente a un acuerdo para firmar un paquete de cinco nuevas competencias para el

