Feijoo mantiene una reunión con Edmundo González y le promete que defenderá la caída del chavismo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se reunió este jueves con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.. PP

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha mantenido este jueves una reunión con el presidente electo Edmundo González para trasladarle su apoyo en la defensa «con toda la intensidad» de la caída «inmediata y completa» del chavismo.

«El futuro de Venezuela pasa por unas elecciones libres en las que Edmundo González y María Corina Machado tengan la oportunidad de devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace ya demasiados años», señala el PP en un comunicado.

Los populares consideran que, «frente a un Pedro Sánchez condescendiente con la dictadura venezolana» y «un José Luis Rodríguez Zapatero que ha ejercido de embajador del régimen en Europa», España «debería liderar la presión internacional», que pasa principalmente por la liberación inmediata de todos los presos políticos.

En este encuentro también ha estado presente el diputado al Parlamento Europeo, Manfred Weber, quien ha anunciado que el próximo martes se celebrará una sesión plenaria para abordar la «situación en Venezuela tras la salida de Maduro y la necesidad de garantizar una transición pacífica hacia la democracia».