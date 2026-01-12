Tres encuestas sitúan a las derechas por encima de los 200 diputados

Abascal y Feijoo durante un Pleno del Congreso. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La ultraderecha avanza a pasos agigantados en las tres últimas encuestas electorales. El barómetro del instituto 40dB para El País y la Cadena Ser, conocido este lunes, otorga al PP el 31,5 % del voto, dos puntos menos que el 23J; seguido del PSOE (27,1 %), cinco puntos menos; y de Vox (17,9 %), que crece 5,5 puntos respecto a las últimas generales. El estudio hizo 2.000 entrevistas del 29 de diciembre al 5 de enero, cuando ya se conocían las reacciones políticas al ataque de EE.UU. a Venezuela. Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal suman el 49,4 % de los sufragios, trece puntos más que PSOE, Sumar y Podemos.

El macrosondeo de SocioMétrica para El Español estima que populares (32,5 %) y voxistas (17,9 %) reunirían 204 diputados si hoy se celebrasen elecciones, mientras los socialistas conseguirían el 25,7 % y 102 escaños. El partido de Abascal superaría al de Pedro Sánchez en Almería y Murcia, y empataría con él en otras veinte provincias, Ceuta y Melilla. Este segundo análisis realizó 1.300 encuestas del 7 al 10 de enero.

El estudio demoscópico de NC Report para La Razón da la victoria al PP, con el 33,5 % de apoyos y 145-147 representantes; mientras la ultraderecha firma el 17,6 % y 60-62 asientos, a solo cuatro de duplicar los actuales. El PSOE obtendría el 26,3 % y una horquilla de 103-105 escaños, que ni sumada a los nueve o diez de Sumar podría igualar su resultado en solitario del 23J. Este tercer trabajo de campo hizo mil entrevistas del 5 al 9 de enero.