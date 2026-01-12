El detenido por asesinar a su esposa en Cádiz dice que le dio un puñetazo accidental

Guardia Civil

El hombre de 60 años detenido la madrugada de este pasado domingo por la muerte de su esposa, de 58 años, en la casa en la que ambos convivían, en la localidad gaditana de Olvera, ha contado que propinó un puñetazo accidental a la mujer en el transcurso de un brote epiléptico que él sufrió, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación. El marido permanece detenido y pasará a disposición judicial mañana, cuando concluyan las diligencias que practica la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias de la muerte de María Isabel.

Fue el mismo hombre quien a primeras horas de la madrugada del domingo llamó a su hija para alertarle de que la mujer no tenía señales vitales. La hija llamó a las 1.48 horas al servicio de emergencias 112, tras lo que efectivos sanitarios y una patrulla de la Guardia Civil se desplazaron a la vivienda, en el centro del pueblo, y comprobaron que la mujer estaba muerta. En la misma casa fue detenido el marido. El matrimonio no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 58 años en Olvera (Cádiz), presuntamente asesinada por su marido el pasado 11 de enero. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 3 en el 2026 y a 1.344 desde el 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Teléfono contra el maltrato: 016