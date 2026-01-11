Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en la localidad gaditana de Olvera

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil de Boiro. CARMELA QUEIJEIRO

Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en la localidad gaditana de Olvera y su marido, de 60 años, ha sido detenido, han informado fuentes de la Guardia Civil. La mujer fue hallada muerta esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido.

El hombre tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

Teléfono contra el maltrato: 016 Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.