Los cinco presos españoles liberados en Venezuela llegan a Madrid

Familiares y amigos esperan a la llegada de sus conocidos en el aeropuerto de Barajas. Diego Radamés | EUROPAPRESS

En la terminal de llegadas del aeropuerto de Barajas ya estaban presentes desde por la mañana los familiares y amigos de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel; los cinco presos españoles liberados por el gobierno de Delcy Rodríguez que han llegado hoy a España.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que está pendiente de que pueda haber alguna liberación más de presos españoles, aunque se ha mostrado discreto en una entrevista en TVE recogida por EFE sobre quiénes podrían ser los nuevos liberados, pero sí ha señalado que «hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad de las próximas horas o en los próximos días».

Según ha dicho, la embajada de España en Caracas está «muy pendiente» de la situación de los presos españoles y, en el momento en que se produzca cualquier liberación, facilitará todo lo necesario para que regrese a España.

«No voy a entrar en más detalles pero lo que yo sí espero es que este paso positivo que ha dado el Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa que se abre en Venezuela continúe», ha dicho.

Albares, que ha hablado con cada uno de ellos, ha asegurado que los cinco se encuentran bien físicamente y con un «gran deseo» de recuperar la normalidad en sus vidas cuanto antes.