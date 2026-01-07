Abren juicio oral contra Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Íñigo Errejón, en una imagen de archivo A. Pérez Meca

El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de finales de octubre del 2021. En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado cita a Errejón el próximo 15 de enero a las 09.30 horas a fin de «emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura de juicio oral» y le da un día para que preste una fianza de 30.000 euros para «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele».

El instructor entendió que, al no existir testigos «presenciales» de los hechos y al contar con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, «el principal indicio probatorio» es la declaración de Mouliaá, que ha analizado «desde el punto de vista de un instructor y no de un juzgador». Carretero incidió en que Mouliaá «no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza» contra Errejón, «sino más bien todo lo contrario». Y subrayaba que «su declaración es coherente en lo esencial».

«Coherencia» en la declaración de Mouliaá

«Las posibles lagunas o contradicciones en su declaración, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba», recalcó el juez Carretero

Para el magistrado, «no se ven vaguedades ni contradicciones» en la declaración de la actriz «salvo esa falta de reacción explicable por su bloqueo emocional y la repetida personalidad» de Errejón, que en ese momento era «un importante político».

En este punto, además, Carretero remarcó que el dirigente «dimitió de su cargo por conductas inapropiadas con mujeres», aunque Errejón manifestó que lo sucedido con Mouliaá no tuvo nada que ver con su decisión. «En relación con la persistencia en la incriminación hay que decir que el retraso en la denuncia según el Tribunal Supremo es un dato a tener en cuenta, pero que no supone que la denuncia tenga que ser falsa», apuntó.

Y, respecto al hecho de que en una conversación telefónica Mouliaá haya dicho a una testigo que le parecía que los hechos no eran delito pero que tenía que denunciar, el juez incide en que ello «no supone que no lo sean». «La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho», agregó.