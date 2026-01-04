Sánchez compara el ataque a Venezuela con la invasión de Ucrania y el conflicto en Palestina: «Condenamos con rotundidad la violación de la legalidad internacional»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Pedro Sánchez se ha dirigido este domingo a la militancia socialista a través de una carta en la que dice estar «cargado de energía» para afrontar el nuevo año a pesar de las dificultades que atraviesa su partido y recalca la «condena» de su Gobierno a la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, lo que ha tildado de «violación de la legalidad internacional en Venezuela».

El presidente del Gobierno mostró ayer su rechazo al ataque perpetrado por Donald Trump en el país latinoamericano, anunciando que España no reconocería la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela porque la operación «viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo».

En esta carta, el jefe del Ejecutivo compara la ofensiva de Estados Unidos con la invasión rusa de Ucrania o el conflicto en Palestina. «La reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto que condenamos con rotundidad así como el sufrimiento de los pueblos de Ucrania y Palestina, nos recuerdan cuan importante es contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos», reza el texto difundido entro los militantes del PSOE.

Sánchez hace «un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad» tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela Melchor Sáiz-Pardo

No renunciará a la legislatura

Asimismo, Sánchez ha hecho especial hincapié en la situación política doméstica al cargar con dureza contra Partido Popular y Vox y sostener que renunciará a terminar esta legislatura: «Sabemos que la coalición PP-VOX y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia. Y sabemos que la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar, a la militarización y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, al fin de la paz y la implantación de la ley del más fuerte».

Por todo ello, el secretario general del PSOE ha querido dejar claro que entre sus planes no está adelantar las elecciones generales antes del año 2027, cuando se acaba la actual legislatura. «Ahora, más que nunca en todos estos años, es momento de mostrar compromiso y coraje. No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima. No renunciaremos a ser un referente de esperanza para todos los europeos progresistas», concluye el presidente.