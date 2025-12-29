La jueza de la dana plantea a Feijoo que aporte voluntariamente los mensajes que envió a Mazón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance del año 2025. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

En su intervención para hacer balance del año 2025, Feijoo expresó este lunes su disposición, si la jueza se lo solicitaba, a entregar voluntariamente a la magistrada que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana los mensajes que él envió al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, una vez que ya ha hecho llegar al juzgado los que este le transmitió. Y la jueza le tomó la palabra de inmediato. En un auto hecho público poco después, la magistrada pide que se comunique «nuevamente» al líder del PP «la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa, en el plazo de 3 días, los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación» entre él y Mazón. En el mismo auto, la jueza admite la petición de Feijoo de testificar telemáticamente desde su despacho en el Congreso, aunque destaca que otros políticos citados lo han hecho presencialmente.

Feijoo aseguró que él no es Sánchez y no se va a «callar» cuando la jueza le haga preguntas ni tampoco le va a «meter una denuncia», como hizo Sánchez con el juez Peinado tras ser interrogado en el caso que afecta a su esposa, ni va a hablar de «lawfare» porque se le cite como testigo. Explicó también que, a pesar de haber cambiado de terminal, no ha borrado los mensajes de su móvil, como hizo el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.