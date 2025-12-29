Feijoo enumera los «diez fracasos del peor Gobierno de la historia democrática» en este 2025

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha ofrecido este lunes su balance del año político y ha centrado su discurso en analizar «el colapso total del sanchismo» que, a su juicio, se ha manifestado «en diez fracasos» a lo largo de este 2025. Desde el «fracaso parlamentario», la crisis de la vivienda, el apagón, la política migratoria o la «corrupción que asedia al Gobierno», Feijoo ha concluido que el presente Ejecutivo «ha vivido el peor año en la historia democrática de este país».

«Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política. Porque los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno repercuten directamente en la vida de los españoles», ha declarado Feijoo.

En primer lugar, el presidente del PP ha apuntado a la pérdida de confianza tras la inmovilidad del Gobierno con la presentación de los presupuestos, un «motivo que sería suficiente para convocar unas elecciones». El segundo fracaso, según ha manifestado, ha sido la vivienda, que ha pasado «de no estar entre los 15 problemas más importantes del país a ser la principal preocupación».

Sobre el apagón que vivió España en el mes de abril, ha calificado de «un episodio impropio de un país», añadiendo que en «cualquier Gobierno responsable se habrían cesado a los responsables».

