Elma Saiz defiende que el Gobierno «puede hacer muchas cosas» sin aprobar leyes en el Congreso

La ministra y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Alberto Ortega | EUROPAPRESS

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho este lunes que «de ninguna manera» va a acabar la legislatura porque no haya nuevos presupuestos, que «todavía quedan muchos desafíos por solventar» y que «hay mucho que se puede hacer» sin necesidad de aprobar leyes en el Congreso.

En una entrevista en la Cadena SER, preguntada por la información que publica El País en la que se afirma que Sánchez ha pedido a los ministros medidas sociales que no dependan de ser aprobadas en el Parlamento, Saiz ha manifestado que «hay cuestiones que no necesitan un rango de ley, hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario». Se trata, ha dicho, de medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados, y según la ministra, «eso no las convierte en malas medidas». De hecho, considera que «se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo».

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado además que son las políticas del Gobierno, en un momento que ha calificado de «importantísimo» y «bueno», pero también «ciertamente oscuro y dificultoso», las que están consiguiendo que los ciudadanos no sientan el «dolor» que en su opinión suponen las condiciones de Vox que el Partido Popular asume.

La legislatura, viable pese a la ausencia de presupuestos

Elma Saiz ha recordado que los presupuestos se presentarán en el primer trimestre del 2026 y que en estos momentos se están negociando con las fuerzas políticas sin negar que se tengan contactos con Junts, aunque sin afirmarlo tampoco. No obstante, tiene claro que aunque no haya presupuestos no va a caer la legislatura: «de ninguna manera». En este sentido, ha argumentado que esta legislatura tiene que continuar porque aún tienen muchas cosas por hacer y ha insistido en que los mandatos son de cuatro años.

También cree que la Legislatura es viable a pesar de los casos de corrupción que acosan al Gobierno, de que Sumar pida una remodelación profunda del Ejecutivo y de que los socios de investidura estén apretando. «No solo lo creo, lo estamos demostrando» ha exclamado y ha apuntado que la «realidad de España» es que se revisa al alza la previsión de crecimiento, se reducen los índices de pobreza, la temporalidad está en cifras más bajas, o que hay 22 millones de afiliados.

El PSOE, inmerso en un «análisis profundo» tras los resultados en Extremadura

Sobre el resultado de las recientes elecciones en Extremadura, en los que el PSOE ha bajado de 28 a 18 diputados autonómicos, ha admitido que no son los que el partido esperaba y ha indicado que su formación está ahora en un «análisis profundo» de los resultados electorales con el objetivo de mejorar y trabajar para responder a lo que «pide la gente».

Sin entrar en el efecto que en esos resultados hayan tenido el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, y los casos de supuesta corrupción que se han conocido durante la campaña electoral, Elma Saiz sí ha admitido que ha hecho «daño» la «persecución absoluta» del PP buscando la «deshumanización» de los líderes socialistas.

Preguntada además por el desalojo de centenares de personas inmigrantes en Badalona, lo ha calificado como un «ejercicio de inhumanidad, de racismo y de xenofobia» que se ha producido además, ha subrayado, ante el «silencio atronador» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «el moderado», que a su juicio «es incapaz de decir nada con este tipo de actitudes» del alcalde de esa ciudad, Xavier García Albiol.