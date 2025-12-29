La Audiencia Nacional avala borrar cualquier rastro de Franco de la Legión
MADRID / COLPISA
Rechaza el recurso de la Fundación Franco y confirma la decisión de Defensa que cambió la denominación «Bandera Comandante Franco» por el de la «Bandera de España»29 dic 2025 . Actualizado a las 19:44 h.
No hay dos Franco. Cualquier recuerdo a la figura del dictador Francisco Franco —aunque sea referido a su etapa militar anterior al golpe de 1936 y a su jefatura del Estado hasta 1975— se puede