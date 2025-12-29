La Audiencia Nacional avala borrar cualquier rastro de Franco de la Legión

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un acto castrense celebrado el 31 de octubre en Melilla ha servido para despedir a unos 200 soldados del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión y el Regimiento de Ingenieros número 8 que participarán durante los próximos seis meses en una misión de la OTAN en Irak en el marco de la lucha contra el Dáesh.
Un acto castrense celebrado el 31 de octubre en Melilla ha servido para despedir a unos 200 soldados del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión y el Regimiento de Ingenieros número 8 que participarán durante los próximos seis meses en una misión de la OTAN en Irak en el marco de la lucha contra el Dáesh. Giner | EFE

Rechaza el recurso de la Fundación Franco y confirma la decisión de Defensa que cambió la denominación «Bandera Comandante Franco» por el de la «Bandera de España»

29 dic 2025 . Actualizado a las 19:44 h.

No hay dos Franco. Cualquier recuerdo a la figura del dictador Francisco Franco —aunque sea referido a su etapa militar anterior al golpe de 1936 y a su jefatura del Estado hasta 1975— se puede

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Quiero la oferta