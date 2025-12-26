Elma Saiz cree que Feijoo «debería dimitir» tras llevar «un año mintiendo» por los mensajes con Mazón sobre la dana

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La nueva portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reclamado al líder del Partido Popular su dimisión. La cabeza de área asegura que Alberto Núñez Feijoo «debería» dar este paso porque, según ha explicado, lleva «un año mintiendo» en lo que respecta a los mensajes que se cruzó con el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón en las primeras horas de la tragedia de la dana en la provincia de Valencia el 29 de octubre del 2024.

Así lo ha dicho en una entrevista en TVE, en la que también ha querido recordar que el líder del PP está citado como testigo y que, por tanto, «no tendrá más remedio que contar la verdad». En palabras de Saiz, estos mensajes, remitidos el miércoles 24 de diciembre a la jueza por Alberto Núñez Feijoo, acreditan que «faltó a la verdad» y que su único interés era «erosionar y hacer daño al Gobierno de España».

«El señor Feijoo ha faltado a la verdad y lo único que le obsesiona al que venía a hacer política para adultos y política de la moderación es erosionar y hacer daño al Gobierno de España», ha denunciado, cuestionando, al mismo tiempo, la «forma y el fondo» de los mensajes del expresidente de la Generalitat valenciana remitidos por el líder del PP a la jueza de la dana.

Saiz ha comentado que ya se sabía que Mazón «estaba a otras cosas» durante las primeras horas de la tragedia, criticando la «manera de expresarse» con Feijoo al hablar de «puto desastre, presi». «Me pregunto si el señor Feijoo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono», ha dicho.

Saiz también se ha referido al mensaje en el que Mazón comentaba a Feijoo que se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), pese a las quejas del PP por falta de recursos desplegados por el Gobierno.

«Lo que se acredita es lo que venimos denunciando, que el señor Feijoo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona al señor Feijoo, que venía a hacer política para adultos y política de la moderación, es el erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas en este caso o cualquier otro», ha señalado Elma Saiz. La ministra ha remachado precisando que «no puede llegar a imaginar el dolor que sienten» las víctimas de la dana tras conocer los mensajes que remitió el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón a Feijoo en las primeras horas de la tragedia.

Feijoo explica que no borró mensajes

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado que no ha borrado mensajes con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón del 29 de octubre del 2024, día de la dana, y ha añadido que ha mandado a la jueza lo que le notificó en el auto que recibió el 22 de diciembre.

«No he borrado ninguno de los mensajes de Mazón», ha declarado Feijoo en una entrevista con El Debate, que ha recogido Europa Press, que se realizó un día antes de que remitiera a la jueza los WhatsApp que le envió Mazón. «Un puto desastre va a ser esto presi», llegó a decirle el expresidente de la Generalitat, con el que intercambió mensajes de 20.08 a 23.29 horas la noche de la dana.

En concreto, Feijoo remitió el día 24 al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat. Además, ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero -está citado en calidad de testigo- se produzca por medios telemáticos.

Al ser preguntado si le ha sorprendido esa citación, Feijoo ha respondido afirmativamente. «Sí, me ha sorprendido que un señor a 400 kilómetros de la dana, que es el jefe de la oposición, pues la jueza tenga interés en este asunto», ha dicho, si bien ya anticipaba su disposición a entregar «voluntariamente» lo que ha «recibido del señor Mazón el día 29 de octubre».

A renglón seguido, afirma que conserva esos mensajes con Mazón. «No he borrado ninguno y le voy a transferir a la jueza absolutamente todos los que recibí del señor Mazón el día 29 de octubre. Es exactamente el contenido del auto que me notificó el día 22 de diciembre, y en el que me dio cinco días», dijo el día 23 en la citada entrevista.

Feijoo explica que pidió que se coja su móvil, se «abra» y «se le enseñe a un notario». «Y que el notario traslade lo que mi móvil certifica de los mensajes con Mazón. Me ha dado cinco días y voy a cumplir los cinco días», zanjó.