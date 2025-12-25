El delegado del Gobierno en Extremadura presidirá la gestora del PSOE regional tras la dimisión de Gallardo

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios este viernes. Jero Morales | EFE

El delegado del Gobierno en Extremadura y exalcalde de Don Benito, José Luis Quintana Álvarez, presidirá la Comisión Gestora que la Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado este martes, 24 de diciembre, la composición de la Comisión Gestora que se hará cargo de coordinar la actividad del partido en Extremadura tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo y de dirigir esta etapa transitoria hasta la celebración del congreso regional extraordinario.

Muy próximo a Pedro Sánchez, Quintana estará acompañado en la comisión por María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García, que ejercerán como vocales, según informó el PSOE.

A partir de este momento, la Comisión Gestora tendrá como principal cometido garantizar el funcionamiento organizativo del PSOE en Extremadura, así como convocar y supervisar los procesos democráticos internos necesarios hasta la elección de una nueva Ejecutiva Regional en el congreso extraordinario.

José Luis Quintana Álvarez, casado y con dos hijos, nació en Don Benito, donde fue alcalde desde el 2015 hasta el 2023. Nacido en 1950, cursó Formación Profesional de Segundo Grado en Administración de Empresas y realizó un Máster en Dirección Económico y Financiera. Fue director general de Financiación y Medios Agrarios de la Junta de Extremadura, director general de Política Agraria Comunitaria y posteriormente consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura entre los año 2003-2007 y consejero de Fomento entre los años 2007-2011. Además ha sido diputado del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz entre los años 2011-2015.

Con vistas a la sucesión de Gallardo, dentro del PSOE de Extremadura comienzan a aparecer algunos nombres. Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del partido en la provincia de Cáceres, es una de las figuras claves para la etapa. Otro es Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, que ha ejercido estas últimas semanas como portavoz del comité electoral de Gallardo.