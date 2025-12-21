Gallardo no dimite tras el batacazo socialista en Extremadura y dice que tiene que analizar los resultados con su ejecutiva

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo Andrés Rodríguez | EUROPAPRESS

Con unos tímidos aplausos de su equipo, el candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, compareció ante los medios de comunicación para hacer balance de los malos resultados del PSOE en Extremadura, bastión tradicionalmente socialista, al conseguir solo el 25 % de los votos y quedarse en 18 escaños, diez menos con respecto a los anteriores comicios. Pero lejos de lo que se podía esperar ni siquiera quiso mencionar la palabra «dimisión» y dejó en manos de la ejecutiva regional esta decisión, que tal y como informó, se reunirá este lunes para analizar estos resultados más en profundidad. «Lo que menos me preocupa es mi futuro político, por eso mañana he convocado a la ejecutiva regional», se limitó a decir Gallardo ante la insistencia de los periodistas sobre si dimitiría tras estos resultados.

Durante su discurso, reconoció que los resultados son «muy malos, sin paliativos», pero lejos de profundizar más en las causas, quiso lanzar una pregunta al aire sobre la finalidad de convocar estas elecciones por parte de María Guardiola (PP): «No quiso negociar los Presupuestos, y quiso convertir a Extremadura en un experimento. Para que lo que han servido estas elecciones es para engordar la ultraderecha. Lo que ha conseguido es mayor bloqueo, mayor inestabilidad y mayor dependencia de la ultraderecha», indicó..

Gallardo también culpó de la baja participación —la más baja de la historia en Extremadura al subir la abstención 8 puntos más que en el 2023—, a las fechas navideñas: «Cuando alguien convoca elecciones en Navidad, la gente está a lo que importa, reunirse con sus familiares y amigos. Quien tiene que analizar el resultado es ella porque es un fracaso de Guardiola». Finalmente reconoció que mantuvo una conversación telefónica con Pedro Sánchez antes de comparecer y que el presidente del Gobierno le dio ánimos: «El PSOE no es responsable de estas elecciones, sino que es Guardiola quien ha fracasado», insistió.

Rebeca Torró

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también reconoció los malos resultados del PSOE, aunque quiso valorar el trabajo de Miguel Ángel Gallardo. En cuanto a la continuidad del candidato socialista tras este debacle electoral, indicó que dejan en manos de la ejecutiva extremeña su continuidad al frente de partido en la región. El balance de Torró apenas ha durado unos minutos y se fue sin aceptar preguntas de los medios. Su discurso siguió la línea de Gallardo lanzando una pregunta al aire sobre la finalidad de estos comicios: «Es el colofón a dos años perdidos, aupando a la ultraderecha. El PP es más rehén de los ultras».

Fuentes del partido han pedido ir «partido a partido» para resolver el futuro de la formación tras estos resultados, así como esperar a que Gallardo hable y analice los resultados con su ejecutiva mañana, algo que también hará la dirección nacional este lunes en la sede del partido en Madrid.