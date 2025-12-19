Sumar presiona al PSOE y pide que el mes de enero se declare hábil en el Congreso

La portavoz de Sumar en el Congreso y diputada por Pontevedra, Verónica Martínez. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La frustración de Sumar ante la desgana con la que el presidente del Gobierno y la dirección del PSOE ha recibido sus advertencias sobre la necesario un cambio de rumbo, y hasta de ministros en el caso de Yolanda Díaz, es evidente. Por eso, tras el fracaso de la reunión celebrada este viernes, la formación trató de hacer un gesto para evidenciar su descontento con esa inacción de sus socios y presentó un escrito en el Congreso solicitando que, a pesar de que la Constitución establece que el mes de enero es un mes inhábil en la actividad ordinaria del Parlamento, se habilite el primer mes del año para celebrar «cuantas sesiones sean necesarias» en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El objetivo es que se pueda seguir tramitando la proposición de ley que permitirá a los profesionales colegiados trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) los derechos que han ido acumulando en una mutualidad. Se trata de una norma que fue impulsada por el PSOE y que pretende que el conjunto de los mutualistas pueda integrar en el RETA los derechos consolidados en sus mutuas, de forma que todos queden incorporados a este régimen a partir de 2027.

Problema para el PSOE

La finalidad última es mejorar sus futuras pensiones, ya que numerosos profesionales perciben hoy jubilaciones de importe reducido como consecuencia de distintos cambios normativos y, especialmente, desde que en 2005 las mutualidades pasaran a funcionar como un sistema de capitalización individual.

Sumar pretende forzar al PSOE a que acepte esa habilitación del mes de enero para mostrar su capacidad de influencia. El problema para el PSOE es que acceder a la petición daría alas a la intención del PP de que el Congreso celebre cuanto antes un pleno extraordinario para que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE. Algo que la Mesa del Congreso ha admitido a trámite, aunque su presidenta, Francina Armengol, ha retrasado hasta finales de enero la reunión de la Junta de Portavoces que debe fijar la fecha.