Pedro Sánchez: «Guardiola busca tapar sus casos de abuso y acoso con el bulo del pucherazo»

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo (c), participan en el acto de cierre de campaña electoral, a 19 de diciembre de 2025, en Villanueva de la Serena, Badajoz.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este viernes contra la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, en el acto de cierre de campaña en Villanueva de la Serena. Y lo ha hecho el líder socialista por los casos que han marcado el cierre de la campaña extremeña: la condena por violencia de género de su chófer, el presunto acoso laboral del alcalde de Navalmoral de la Mata a una concejala del PP y el robo de los 124 votos de una oficina de Correos. «Guardiola quiere tapar sus casos de acoso y abuso propagando el bulo del pucherazo», ha resumido.

En un Palacio de Congresos lleno, con las banderas del PSOE y Extremadura en alto, entre aplausos, abrazos, a gritos de presidente y al ritmo de Sanguijuelas del Guadiana, a Pedro Sánchez le ha costado llegar esta tarde hasta el escenario del auditorio y ha perdido la cuenta de los móviles con los que se ha hecho un selfi.

«¡Qué ambiente de cambio se respira en Villanueva de la Serena!», ha dicho la alcaldesa de la localidad, Ana Belén Fernández, para abrir el acto de cierre de campaña del PSOE. El candidato, Miguel Ángel Gallardo, alcalde durante 21 años de una localidad en la que ha logrado seis mayorías absolutas consecutivas, jugaba hoy en casa y se notaba. El ambiente en el Palacio de Congresos era de júbilo y fiesta.

Lo ha comprobado el jefe del Ejecutivo, pero también el ministro de Economía, el extremeño Carlos Cuerpo, y la nueva secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, que han arropado igualmente a Gallardo en su último acto como candidato, en el que ha vuelto a reivindicar el legado de los expresidentes socialistas Juan Carlos Ibarra y Guillermo Fernández Vara, en el que ha prometido blindar la sanidad, la educación y la dependencia, acabar con «recortes y el negacionismo», en el que ha reivindicado su labor al frente del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, los logros del Gobierno de España como las subidas de las pensiones y el salario mínimo interprofesional, y ha pedido el voto para convertirse este domingo en «el alcalde de Extremadura».

El líder de los socialistas extremeños ha criticado «la defensa de la igualdad que hace el PP, cuando la realidad es que tapan el machismo, la vergüenza de una presidenta que contrató a su primo y que durante ocho meses la ha llevado por Extremadura habiendo sido condenado por violencia de género». Gallardo ha lamentado que, en este asunto, «haya protegido al maltratador y revictimizado a la víctima diciendo que eran coacciones leves; la violencia contra la mujer no es leve, siempre es violencia».

En el mismo contexto, el candidato socialista ha expresado su solidaridad con la exconcejala del PP que ha denunciado un presunto acoso laboral por parte del alcalde de Navalmoral de la Mata. «Guardiola lo sabía desde el 1 de diciembre pero la cúpula del PP protegió al alcalde».

El viaje a Japón

Tampoco ha olvidado Gallardo en su último mitin de campaña la polémica suscitada por el viaje a Japón del marido de la presidenta de la Junta. «Irse de turismo con dinero público le gusta y mucho al PP. Antes a Canarias y ahora a Japón», ha ironizado ante un auditorio entregado para volver a pedir públicamente a la presidenta que presente las facturas del viaje a Japón de su marido. «Mi pareja, dice ya como Ayuso, se ha pagado el viaje. Y yo no desconfío, solo pido que presente las facturas, que están tardando».

Los mismos asuntos han sido rescatados después por el presidente del Gobierno para argumentar el voto al PSOE el 21-D. «Guardiola no se ha enterado de que su chófer tenía una condena por violencia de género, que un alcalde su partido acosaba laboralmente a una concejala, pero antes que la Guardia Civil sabía que un robo cometido por delincuentes comunes era un pucherazo», ha criticado. «Es el PP de siempre, critican al adversario lo que ellos hacen y Guardiola trata de tapar sus acosos y abusos propagando el bulo del pucherazo».

Como en las otras tres visitas anteriores a Extremadura con motivo de la campaña electoral, Pedro Sánchez ha vuelto a decir este viernes que «en las elecciones del domingo hay muchas papeletas, pero solo dos modelos, el del avance o el del retroceso», y ha pedido el voto para Miguel Gallardo «para acabar con recortes y privatizaciones, porque Extremadura no está en venta».