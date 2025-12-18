María Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata a la reelección: «Abascal ha llegado pidiéndome que pase por el aro como si yo fuera un animal»
MÉRIDA / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La candidata del PP dice que no hay «problema» en pactar con ella cuando Vox «deja a un lado la testosterona», pero avisa de que la línea roja es «cumplir la ley»18 dic 2025 . Actualizado a las 22:41 h.
María Guardiola Martín (Cáceres, 1978) afronta sus primeros comicios autonómicos como presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP con el reto de lograr la mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario